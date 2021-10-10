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آخر التوقعات بشأن ارتفاع مستويات التضخم حول العالم

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الأسواق العالمية

آخر التوقعات بشأن ارتفاع مستويات التضخم حول العالم

الفيدرالي الأميركي يرى أن ضغوط التضخم قد تستمر لفترة أطول من المتوقع

دبي - العربية.نت

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توقع البنك المركزي الأوروبي، أن يكون ارتفاع مستويات التضخم مؤقت إلى حد كبير ويجب عدم المبالغة في رد الفعل وتشديد السياسة النقدية قبل الأوان.

أما الفيدرالي الأميركي، فيرى أن ضغوط التضخم في أميركا قد تستمر لفترة أطول من المتوقع.

وذكر بنك إنجلترا، أن ارتفاع التضخم سيتسمر لفترة أطول من المتوقع، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية العالمية مع عواقب وخيمة على اقتصاد بريطانيا.

ويتوقع محللون استمرار التضخم في ألمانيا في الأشهر المقبلة ليصل إلى 5%.

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