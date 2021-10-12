هل تنسحب بريطانيا من البروتوكول النووي حال رفض أوروبا طلباتها بشأن بريكست؟

قالت مراسلة "العربية" في لندن كارينا كامل، إن الكل يترقب خطاب وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست، الذي قد يوجه تحذيرا شديدا للاتحاد الأوروبي بأن بريطانيا قد تتجه نحو الخيار النووي والتخلي عن البروتوكول النووي بشكل أحادي وتعليق البنود التي تنظم العمل به إن لم تلب أوروبا طلبات بريطانيا بشأن اتفاق بريكست.

وأضافت أن طلبات غير مقبولة من الجانب الأوروبي، والرد الأوروبي قد يصدر غدا الأربعاء.