بورصة الكويت تستقبل شركة جاسم للنقليات والمناولة

أعلنت شركة جاسم للنقليات والمناولة، أن الإدراج في بورصة الكويت سيكون في 17 أكتوبر الحالي وسيكون في قطاع الصناعة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية الاكتتاب الخاص.

وكانت الشركة قد تمكنت من تحقيق أرباح صافية خلال العام الماضي بـ 4.1 مليون دينار رغم جائحة كورونا، و1.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وفي مقابلة مع "العربية"، قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست عبدالله محمد الشارخ: "الشركة تشغيلية على مستوى عالي ليس لديها أي إيرادات أو دخل من الاستثمار من المجالات غير التشغيلية.. وفي عام 2019 الشركة حققت أرباحا صافية حوالي 7 ملايين دينار، فيما بلغت الأرباح قبل الضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.5 مليون دينار".

كشف الشارخ، أن الاكتتاب الخاص للشركة حصل على 450 فلسا للسهم ما يعطي الشركة تقييم 67 مليون دينار، وهذا يعتبر كمكرر ربحية حوالي 16 ضعفا على أرباح 2020 (سنة استثنائية بسبب كورونا)، وعند المقارنة مع عام 2019 نجد مكرر الربحية عند 9.7 أضعاف، بينما يصل مكرر الربحية في بورصة الكويت إلى 27 ضعفا، وفي القطاع الصناعي الذي ستدرج فيه الشركة حوالي 32 ضعفا.