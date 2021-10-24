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إيفر غراند تعود للعمل من جديد

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اقتصاد الصين

إيفر غراند تعود للعمل من جديد

في أكثر من عشرة مشاريع عقارية

دبي - العربية.نت

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أعلنت المجموعة الصينية للتطوير العقاري Evergrande استئناف العمل في أكثر من عشرة مشاريع عقارية في Shenzhen وDongguan ومدن أخرى في الصين.

وقالت الشركة العقارية الأكثر مديونية في العالم في منشور على حساب Wechat الخاص بها إن الاستمرار في مشاريع البناء من شأنه تعزيز ثقة السوق.

جاءت هذه الإعلانات بعد أن دفعت المجموعة 83.5 مليون دولار لحاملي السندات الدولية قبل الموعد النهائي أمس، ما أعطى العملاق العقاري أسبوعًا آخر على الأقل للتعامل مع أزمة الديون ولكن أثارت هذه الدفعة غضب الدائنين المحليين ومشتري المنازل الذين توقعوا أولوية الدفع وينتظرون من الشركة الوفاء بالتزاماتها المتأخرة.

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