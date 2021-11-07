هكذا يمكن حل أزمة الطاقة في الولايات المتحدة

قال المستشار في شؤون الطاقة ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، الدكتور فيصل الفايق، إن تحالف "أوبك +" لم يستجب لضغوط البيت الأبيض من أجل زيادة الإنتاج، لأن السوق بحاجة لهذا القدر من النفط، وتأقلم مع الزيادة التدريجية البالغة 400 ألف برميل يوميا حتى شهر ديسمبر المُقبل.

وأضاف الفايق، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أننا سوف نرى الشهر القادم استراتيجية "أوبك+" التي يحتاجها السوق للعام الخامس على التوالي في 2022.

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وأوضح أن هناك ضجة إعلامية كبيرة بتحدي الولايات المتحدة بسبب رفع الفروقات السعرية من جانب أرامكو السعودية، وهي فروقات بسيطة جدا في حدود 3 دولارات فقط زيادة أو نقصا شهريا على معيار التسعير، موضحاً أنه لو كان تحدي كان سيتم تسعير النفط كما تسعر السيارات في أميركا، والدول المستهلكة هي التي تسعر النفط وليس الدول المنتجة، لافتاً إلى الضغوط الكبيرة من الدول المستهلكة على الدولة المنتجة في هذه الفترة.

وأشار الدكتور فيصل الفايق، إلى أن أكبر تسعيرة للخام كانت إلى شمال غرب أوروبا 3.30 دولار، ولآسيا 2.20 دولار، وهي فروقات شهرية تحسبها أرامكو، وتحسب فيها هوامش الربحية لمصافي التكرير، لا سيما أن الشهر القادم سيكون فيه فصل الشتاء ويشهد طلباً قوياً على زيوت التدفئة التي تكرر من الخام العربي، وتلك الفروقات أمر بديهي جداً.