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هيرميس تقيم سهم أكوا باور بـ 73.5 ريال

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سوق السعودية

هيرميس تقيم سهم أكوا باور بـ 73.5 ريال

ترى أن السوق يقيم السهم بقيمة عادلة حالياً

دبي - العربية.نت

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قال نائب رئيس أول إدارة البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أحمد ماهر، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن تقييم هيرميس لسهم أكوا باور يبلغ 73.5 ريال للسهم بتوصية "حياد"، وترى أن السوق يقيم السهم بقيمة عادلة حالياً.

كانت أكوا باور قد تحولت للخسارة في الربع الثالث من العام الجاري، بصافي 21.86 مليون ريال، مقارنة بأرباح في الربع المماثل من 2020، بقيمة 541.5 مليون ريال.

وتراجع سهم أكوا باور في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 1.44% إلى 75.1 ريال للسهم.

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