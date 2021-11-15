مؤتمر "أديبك" يجمع مسؤولي الصناعة النفطية لمناقشة أوضاع القطاع

انطلق اليوم الاثنين، معرض ومؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي، ويستمر حتى 18 نوفمبر الحالي ويعد الحدث الوحيد في قطاع الطاقة الذي ينعقد حضوريا في أعقاب تحديات جائحة كوفيد-19.

ويعقد أديبك الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" حضوريا في أبوظبي بعد مؤتمر المناخ "كوب 26" وسيكون أديبك 2021 أول منتدى عالمي للطاقة يناقش القرارات والمخرجات والنتائج الحاسمة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي وكيف سيتم تشكيل السياسات المستقبلية وبيئات الأعمال في صناعة الطاقة.

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ويستضيف أديبك 2021 سلسلة من المؤتمرات التي تقدم رؤى استراتيجية وتقنية، بما في ذلك المؤتمر الاستراتيجي لأديبك 2021 الذي يضم أكثر من 1000 متحدث وخبير، بما فيهم من 160 وزيرا ومديرا تنفيذيا وصانع قرار، والذين سيشاركون في أكثر من 160 جلسة مؤتمر، حيث سيقوم قادة الصناعة العالمية من خلال سلسلة من اللجان الاستراتيجية ومقابلات القادة والعناوين الرئيسية بتقييم مشهد الطاقة المتطور وتسليط الضوء على اتجاهات قطاع الطاقة الناشئة واستكشاف أبرز موضوعات الصناعة وأهمها.