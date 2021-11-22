احتياطي اليابان من النفط يكفي الاستهلاك لهذه المدة

يدرس عدد من كبرى الدول المستهلكة للنفط كالولايات المتحدة والصين واليابان، السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، وقالت مصادر لوكالة رويترز، إن الحكومة اليابانية تنوي الإفراج عن جزء من الاحتياطيات التي تتجاوز الحد الأدنى الذي يجب الاحتفاظ به.

علما أن الحكومة اليابانية لم تلجأ يوما إلى السحب من هذه الاحتياطيات.

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ولدى الحكومة اليابانية احتياطيات استراتيجية تعادل 145 يوما من الاستهلاك وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب والبالغ 90 يوما، بحسب القانون.

الجدير بالذكر أن القانون الياباني يسمح بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية في حالات النقص أو الكوارث الطبيعية، ولكنه لا يذكر إمكانية القيام بذلك لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.

أما الاحتياطيات النفطية لدى شركات القطاع الخاص فتساوي 90 يوما من الاستهلاك في حين أن الحد الأدنى المطلوب هو 70 يوما.

وقد لجأت الشركات اليابانية للسحب من احتياطياتها خلال حرب الخليج عام 1991 وبعد زلزال وتسونامي 2011.