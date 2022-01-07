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تحركات البنوك المركزية تحدد توجهات الأسواق في 2022

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الأسواق العالمية

تحركات البنوك المركزية تحدد توجهات الأسواق في 2022

دبي - العربية.نت

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قال مهند ياقوت مدير قسم أبحاث السوق والتطوير بشركة باسيفك يونيون PACIFIC UNION، إنه من المتوقع استمرار المكاسب على مؤشر الدولار حتى منتصف العام الحالي مع تقليص برامج شراء الأصول والتوقعات برفع الفائدة اعتبارا من مارس المقبل.

وأضاف في حديثه مع العربية أن محضر اجتماع الفيدرالي سيرسم الطريق خلال العام المقبل، فهناك بنوك مركزية رفعت الفائدة، وبعضها يتجه لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وكل هذه الأمور تحدد اتجاهات الأسواق.

وأضاف أن احتمالات رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في مارس المقبل تصل إلى 80%.

وأشار إلى أن بعض أعضاء الفيدرالي الأميركي يتوقعون رفع أسعار الفائدة 4 مرات العام الجاري، ولهذا تراجعت المؤشرات الأميركية.

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