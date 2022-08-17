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قبيل تعليقه غدا.. سهم الأهلي المتحد يستحوذ على ثلث تداولات "الكويت"

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بورصة الكويت

قبيل تعليقه غدا.. سهم الأهلي المتحد يستحوذ على ثلث تداولات "الكويت"

دبي - العربية.نت

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في اليوم الأخير قبل تعليقه غدا، الخميس، استحوذ سهم الأهلي المتحد على نحو ثلث قيمة التداولات في بورصة الكويت.

وفاقت قيمة التداولات على السهم مليون دينار قبل سحب الإدراج.

وكانت بورصة الكويت قد أعلنت أن اليوم هو آخر يوم لتداول أسهم البنك الأهلي المتحد، على أن يتم تعليق التداول يوم 18 أغسطس تمهيدا لاتمام استحواذ بيتك.

وفي يوليو أقرت الجمعية العمومية لبيتك الكويتي الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، بمعدل تبادل للأسهم يبلغ سهماً واحداً من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد.

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