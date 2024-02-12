الرئيس التنفيذي للسعودي الألماني للعربية Business: الصكوك تهدف لإعادة جدولة الديون

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني مكارم بترجي، إن من أهداف الطرح هو إعادة جدولة ديون سابقة وأيضا المدفوعات التابعة للموردين.

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية - "السعودي الألماني الصحية" عن بدء الطرح والاكتتاب في صكوك مقوّمة بالريال السعودي، اليوم الاثنين، الموافق 12 فبراير حتى 25 فبراير 2024.

وقالت "السعودي الألماني الصحية"، في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الطرح بشكل مبدئي تبلغ مليار ريال، وسيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.

وأضافت أنه سيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.

وأوضح بترجي في مقابلة مع "العربية Business"، أن المجموعة قامت بتوسعات قوية جدا خلال السنوات التي مضت، "زدنا عدد الأسرة والعيادات ولذلك تأثر (مستوى) النقد لنا. هذه الصكوك ستساعدنا على زيادة أرباحنا بسبب التدفق النقدي".

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، قال بترجي إن المجموعة لن تزيد حجم الأسرة حاليا إنما تتطلع إلى تجديد المستشفيات وتعزيز تجربة المريض وتطوير التكنولوجيا الطبية.