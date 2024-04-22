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نديم السبع - الرئيس التنفيذي لشركة First Financial Markets
مقابلة نديم السبع - الرئيس التنفيذي لشركة First Financial Markets
وول ستريت

الأسواق تترقب نتائج شركات التكنولوجيا الأميركية وسط مخاوف من إعلانات مخيبة

بما في ذلك "تسلا" و"ميتا" و"أميركان إيرلاينز" و"مايكروسوفت" و"ألفابيت"

دبي - العربية Business
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تترقب الأسواق العديد من البيانات ونتائج الشركات الأميركية هذا الأسبوع أبرزها نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة ومؤشر أسعار المنتجين، بالإضافة إلى نتائج الفصلية لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويعتقد نديم السبع - الرئيس التنفيذي لشركة "First Financial Markets" - أنه يجب التركيز على بيانات الناتج المحلي الإجمالي والذي من المتوقع أن ينخفض. "بحال شهدنا انخفاضا في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، فسنرى تسعيرا جديدا لـ"دوت بلوت" (توقعات أعضاء الفيدرالي لمستقبل أسعار الفائدة في أميركا) لتصبح عند 3 تخفيضات في الفائدة (لعام 2024)".

وأضاف السبع، في مقابلة مع "العربية Business"، أن "بالنسبة إلى "Magnificent 7"، مخاوفي اليوم هو أن يكون التفاؤل في السوق عكسيا، لنشهد نتائج سلبية وبالتالي المزيد من الهبوط".

ومن المقرر أن تقوم الشركات بما في ذلك "تسلا" و"ميتا" و"أميركان إيرلاينز" و"مايكروسوفت" و"ألفابيت" بالإبلاغ عن تقاريرها المالية هذا الأسبوع.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس وقراءة التضخم الأساسية يوم الجمعة، عندما تعلن وزارة التجارة عن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس. تعتبر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو.

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