تصريحات صادمة من زوكربيرغ تفاجئ مستثمري "ميتا".. والسهم يهبط 14%

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هبطت القيمة السوقية لشركة "ميتا" بنحو 200 مليار دولار بعد تصريحات صادمة مفاجئة مارك زوكربيرغ، دفعت أسهم الشركة للتراجع بنسبة 19% في التعاملات الممتدة يوم الأربعاء. كما افتتح السهم جلسة يوم الخميس على التراجع بأكثر من 12%.

وجاء انخفاض أسهم الشركة التي يديرها زوكربيرغ على الرغم من إعلان الشركة عن أرباح وإيرادات تتجاوز التوقعات في الربع الأول من العام 2024.

لكن في الوقت نفسه أقلق زوكربيرغ مستثمري الشركة خلال مكالمة الأرباح أمس الأربعاء بتركيزه على الاستثمارات طويلة الأجل في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

وأمضى زوركربيرغ تقريباً معظم ملاحظاته الافتتاحية في التركيز على الطرق العديدة التي تخسر بها "ميتا" الأموال.

وتعتمد شركة "ميتا" على الإعلانات الرقمية في 98% من الإيرادات، لكن بنفس القدر الذي تحدث فيه زوكربيرغ عن الإعلانات فإنه كان يتطلع إلى المستقبل.

وتشهد وول ستريت حاليا مرحلة تأقلم مع الذكاء الاصطناعي - بحسب أيمن البناو، كبير المستشارين "MAG" للاستشارات.

وقال البناو، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه المرحلة بدأت في بداية العام بتفاؤل شديد مما أدى لارتفاعات قياسية في أغلبية الأسهم الرئيسية.

"الآن انتقلنا إلى مرحلة الحساسية المفرطة. هذه المرحلة ملامحها هي التركيز على توقعات الشركات والنتائج المستقبلية أكثر من النتائج الحالية. وهذا ما حصل مع ميتا".

وأضاف البناو: "ينظر المستثمرين اليوم بشكل حريص على تحقيق إيرادات سريعة من الذكاء الاصطناعي. وهنا فشلت فيه ميتا حيث فشلت أيضا في المنتجات الأخرى التي أطلقتها مسبقا مثل ثريدز وميتافيرس".

وقال زوكربيرغ خلال مؤتمر عبر الهاتف بعد تقرير أرباح الربع الأول لشركة Meta: "يرى المستثمرون الأذكياء أن الذكاء الاصطناعي يتوسع وأن هناك فرصة واضحة لتحقيق الدخل حتى قبل أن تتحقق الإيرادات". تنسب الشركة بالفعل الفضل إلى الذكاء الاصطناعي في بعض النمو الذي حققته في الآونة الأخيرة في عدد المستخدمين ونجاحها الإعلاني، مشيرة إلى التحسينات في خوارزميات التوصيات الخاصة بها.

وتستثمر الشركة الأم لفيسبوك المزيد من الموارد في الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة في القدرة الحاسوبية - وهو جزء من سباق التسلح مع المنافسين، مثل شركة "ألفابيت"، و"مايكروسوفت"، من أجل التفوق في هذه التكنولوجيا سريعة التطور. وحذر زوكربيرغ من أن الاستثمارات ستزداد "بشكل هادف" وستستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق عوائد لشركة الشبكات الاجتماعية - ربما سنوات - لكنه حثهم على رؤية الفوائد طويلة المدى التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.