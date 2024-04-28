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ذكاء اصطناعي

ما هي آفاق الذكاء الاصطناعي والإنتاجية والعمل؟

في جلسة خلال منتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض

دبي - العربية.نت
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شهدت أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، اليوم الأحد جلسة بعنوان: "الذكاء الاصطناعي والإنتاجية والعمل: هل يمكننا الحصول على كل شيء؟".

وحضر الجلسة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، عبدالله السواحة، بالإضافة إلى وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في إستونيا، تيت ريسالو، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، بولا إنغابير.

كما حضر الجلسة الكاتب في صحيفة "نيويورك، توماس فريدمان.

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يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي استضاف بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، اليوم الأحد، المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي سيُعقد في يومي 28 و29 أبريل/نيسان الجاري.

ويهدف المنتدى المفتوح الذي تستضيفه الرياض في فندق الريتز كارلتون إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية وكما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا الهامة.

ويشارك في الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 وزير خارجية من حول العالم، وأصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لتعزيز التعاون في المجالات الحاسمة للتنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

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