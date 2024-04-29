الأسواق تترقب قرار الفيدرالي.. خبير للعربية: تغيير مرتقب بنبرة "باول" يوم الأربعاء

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سيكون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي للمستثمرين هذا الأسبوع، حيث تبحث وول ستريت عن أدلة حول صحة الاقتصاد الأميركي وإمكانية تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

علاوة على ذلك، سيتم إصدار أحدث بيانات سوق الوظائف في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع المزيد من الأرباح الضخمة.

تُظهر أداة "FedWatch" التابعة لمجموعة "CME" أن الأسواق تقوم الآن بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط في عام 2024. وهذا يمثل انخفاضًا حادًا عن التخفيضات الستة أو السبعة في أسعار الفائدة التي توقعها المستثمرون في هذا العام.

وفي هذا الإطار، توقع جاد حريري، استراتيجي الأسواق المالية في "First Financial Markets"، أن الفيدرالي لن يغير معدلات الفائدة من دون أي تغيير في السياسة النقدية. "ممكن أن نشهد بعض التغيير في نبرة الفيدرالي لسبب وهو أن الفيدرالي - بعد بيانات التضخم الأخيرة - سيكون أكثر تشددا في تصريحاته يوم الأربعاء".

"هناك احتمال بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام. كما هناك احتمال بأن لا نشهد أي تخفيض في معدلات الاقتراض هذا العام بحسب البيانات الاقتصادية القادمة".

وبحال البيانات القادمة خلال العام