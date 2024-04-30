خبير للعربية: الذكاء الاصطناعي له تأثير إيجابي على نتائج الشركات الأميركية

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تترقب الأسواق صدور العديد من نتائج الشركات الكبرى أبرزها تلك التابعة لـ"أمازون" بعد جرس الإغلاق اليوم الثلاثاء.

ويعتبر نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في "Squared Financial"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي كان له تأثير إيجابي على نتائج الشركات.

وأضاف: "نراقب بحال هناك أي تعديل في التوقعات المستقبلية بناء على ما شهدناه مؤخرا من تطورات بأن معدلات الفوائد لن تنخفض بالفترة التي كانت تتوقعها الأسواق على الأقل كان هناك حديث بأنه سيتم التخفيض في يوليو ولكن يبدو أن هذا لن يحصل حتى سبتمبر المقبل".

وقال الحموري - في مقابلة مع "العربية Business" - إن التوقعات المستقبلية هي الملف الأساسي فيما يتعلق بالنتائج. "على ثبيل المثال "تسلا" حيث كانت نتائجها سيئة بنفس الوقت كانت الأسواق تعلم أن النتائج كانت سيئة ولكن التوقعات المستقبلية أدت إلى ارتفاع الأسهم بشكل كبير".

"أعتبر أنه سيكون لدينا أسبوع حافل جدا بالنتائج وبالتأكيد التأثير الأكبر سيكون من قبل الفيدرالي الأميركي رغم النتائج التي ننتظرها اليوم".

من المقرر أن تعلن "أمازون" عن أرباحها الفصلية بعد الجرس يوم الثلاثاء، لتواصل موجة من نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى التي أبهرت وول ستريت حتى الآن ولكنها أطلقت أيضًا تحذيرًا من الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تقدم الشركة تحديثات حول التقدم المحرز في تطوير الذكاء الاصطناعي، وحالة أعمالها السحابية المربحة، ونمو قطاع الإعلانات الخاص بها.

وكان أداء سهم "أمازون" جيد جدا هذا العام بارتفاع بـ 18%، مقارنة مع متوسط ارتفاع 7% لأسهم "S&P 500".

وسيحدد عاملان ما إذا كانت أمازون ستستطيع الاستمرار بهذا الأداء القوي للسهم، العامل الأول هو "Amazon Web Services" وهي وحدة الحوسبة السحابية التابعة للشركة وهي الأكبر في العالم تستحوذ على 30% من إجمالي الإنفاق العلمي على الحوسبة السحابية والتي لا تزال تواصل النمو بقوة.

لكن "Microsoft and Alphabet" يقدمان خدمات الحوسبة السحابية بشكل كبير، وأعلنتا عن نتائج قوية الأسبوع الماضي بفعل ازدياد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

أما الوحدة الثانية هي وحدة التجزئة التي تواجه منافسة فوية من "Temu and Shein" الصينيتين اللتين تنفقان بشكل كبير على الإعلانات للمنافسة في السوق الأميركية.