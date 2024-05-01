ما هي عوامل نجاح الشركات الناشئة بالسعودية في الحصول على تمويل جريء

1 دقيقة للقراءة

ما الذي يتطلبه الأمر لتكون رئيس شركة أو رائد أعمال، وهل الأشخاص يولدون بمهارات قيادية، أم قد يكتسبونها من الخبرة والتعليم والظروف المحيطة.

القى تقرير أعدته شركة "ماغنيت" بالتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار "SVC" نظرة عامة على المؤسسين الذين نجحوا في الحصول على تمويل استثماري جريء بما لايقل عن مليون و 200 ألف دولار خلال العقد الماضي في السعودية.

مادة اعلانية

وأظهر التقرير أن الشركات الناشئة التي أسسها شخصان حصلت على أعلى نسبة من التمويل الجريء في السعودية بنسبة 44%، في مقابل 30% نسبة الشركات التي حصلت على تمويل بواسطة مؤسس واحد، بينما تبلغ نسبة الشركات التي تم تأسيسها بواسطة ثلاثة مؤسسين نحو 18%، ونحو 8% من الشركات تم تأسيسها بواسطة أربعة مؤسسين أو أكثر.

وأظهرت البيانات أن المؤسسين الذكور حصلوا على 94% من إجمالي الاستثمارات خلال العشر سنوات، بينما كانت نسبة المؤسسات النسائية تشكل فقط 6%.

وفي الشركات الناشئة التي تضم ثلاثة مؤسسين، كانت نسبة الجنسين مختلطة بنسبة 18%.

وأوضح التقرير أن 55% من المؤسسين الذين تمت دراستهم في السعودية حصلوا على درجة البكالوريوس على الأقل.

ووفقًا لبحث أجرته جامعة ستانفورد، فإن 38% من مؤسسي الشركات المليارية في الولايات المتحدة حصلوا على درجة البكالوريوس

ومن المثير للاهتمام أن 61% من مؤسسي أكبر الشركات المليارية على مستوى العالم كانت خلفيتهم العلمية في العلوم أو الهندسة، وهي نفس النسبة المئوية للمؤسسين في السعودية.