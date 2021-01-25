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ترقب لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

اقتصاد الكويت

ترقب لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة كي آي سي للوساطة المالية فهد الشريعان إن الوزارة السابقة في الكويت لم تخدمها الظروف وكانت قاسية عليها، في ظل تعطل الكثير من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات للعربية أن الحكومة الجديدة ستكون الثالثة للشيخ صباح الخالد الصباح، مؤكدا أن الوقت متاح لاختيار الوزراء بعناية، كما أن الخيارات أمامه مفتوحة.

وعين أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".

وفي وقت سابق، قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، وطلب أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل كل في شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

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