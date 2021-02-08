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فقاعات بأسعار الأصول قد تظهر بسبب حزمة الـ 1.9 تريليون دولار 

أميركا وبايدن

فقاعات بأسعار الأصول قد تظهر بسبب حزمة الـ 1.9 تريليون دولار 

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دبي - العربية.نت

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قال مدير استثمارات الأسهم في بنك أبوظبي الأول، مجد دولة، إنه بجانب الحزمة المقترحة من الرئيس الأميركي جو بايدن لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار، هناك 2 تريليون دولار أخرى سيتم ضخها لمحاولة تصليح التأمين الصحي، وهي سيولة غير مسبوقة تضخ في الأسواق.

وأوضح أن هذا الأمر سيشكل زيادة في شهية المخاطرة خاصة في سوق الأسهم، وسيخلق تذبذبا في الأسواق وسيؤثر على المستثمرين الأفراد.

لكن على المدى الطويل، فإن الأسواق ستكون مدعومة مع قبل الحكومات ونتائج أعمال الشركات، وفقا لدولة.

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