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خبير: بيتكوين ارتفعت 200% سنويا خلال الـ 10 أعوام الماضية

بيتكوين

خبير: بيتكوين ارتفعت 200% سنويا خلال الـ 10 أعوام الماضية

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دبي - العربية.نت

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قال الدكتور سيف الدين عموص الخبير في عملة بيتكوين، إن العملة المشفرة خلال السنوات الثلاثة الماضية شهد نضوج في نوعية التعاملات بها.

وأوضح أن استثمارات الشركات الكبرى في بيتكوين، وأحدثها تسلا، يعني سقوط حاجز الخوف من العملة، واستبعاد فكرة أنها عملة للتهرب من الضرائب، وتعتبر لها دور أساسي في النظام المالي.

وذكر أن معدل الصعود سنويا في العشر سنوات الماضية في عملة بيتكوين بلغت نحو 200% في العام، ولم نشاهده في أي أصل مالي بالتاريخ.

وأشار إلى أن رقابة البنوك المركزية لم تمنع العملة المشفرة من النمو، مشيرا إلى أن الاقتصادات الكبرى هي التي سمحت بتداول العملة المشفرة، وتعترف به كأصل مالي.

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