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لهذا السبب.. قفزة في التداولات بسوق أبوظبي

سوق أبوظبي

لهذا السبب.. قفزة في التداولات بسوق أبوظبي

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دبي - العربية.نت

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قال مدير شريك لجلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن صندوق صانع السوق ساهم في زيادة التداولات في سوق أبوظبي بصورة كبيرة.

وأوضح أن تأثيره أصبح واضحا في سوق أبوظبي، إذ أن هدفه هو المحافظة على المستويات السعرية الحالية وخلق سيولة كبيرة بالسوق.

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