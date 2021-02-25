ما هي السندات ذات العائد السالب؟

السندات ذات العوائد السالبة أداة دين تصدرها دول ذات مركز اقتصادي قوي. ويقبل دائنو الدول بالتنازل عن الفائدة مقابل الاحتفاظ بهذه السندات.

ويقبل المستثمرون على السندات السالبة نتيجة توجه البنوك المركزية لفرض رسوم على البنوك للاحتفاظ بودائعهم.

ومستثمرو السندات السالبة سيخسرون أكثر بحال إبقاء أموالهم كودائع بنكية.

وأصدرت دول سندات بعوائد سالبة منها البرتغال وألمانيا وفرنسا وهولندا واليابان.

وتنضم السعودية إلى قائمة الدول المصدرة للسندات ذات العوائد السالبة، فالدائنون في أوروبا سيدفعون فائدة للسعودية لكي يشتروا سنداتها لأجل ثلاث سنوات، ووصلت قيمة السندات ذات العوائد السالبة إلى 13 تريليون دولار في 2019.

يُشار إلى أن السعودية تعتبر أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو عام 2019.