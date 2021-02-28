هذه الشركات المصرية استطاعت تجاوز أزمة كورونا

قال مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن ضعف الأسواق العالمية ساهم في تراجع السوق المصرية الأسبوع الماضي.

وأضاف في حديثه مع العربية، أن تلك التراجعات تأتي بعد المضاربات من قبل المستثمرين الأفراد في الفترة الماضية.

وأوضح أن السوق المصرية شهدت ارتفاعات قياسية بمؤشر إي جي أكس 70، على العكس كان أداء المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 يتحرك في نطاق عرضي بين 11400 نقطة و11600 نقطة.

وأشار إلى أنه بعد ظهور نتائج الأعمال بدأ المستثمرون يعيدون حساباتهم، خاصة أن الشركات القيادية هي التي حققت أرباحا قوية خلال العام الماضي، ما يشير إلى أن الشركات القيادية هي التي استطاعت تجاوز أزمة كورونا.