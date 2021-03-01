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أسعار النفط في 2021.. ما هي أبرز التوقعات؟

أسعار النفط

أسعار النفط في 2021.. ما هي أبرز التوقعات؟

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أسواق النفط خلال 2021

متوسط الأسعار

خام برنت
59.07 دولار للبرميل

خام نايمكس
55.93 دولار للبرميل

توقعات بنمو الطلب بين 5 و 7 ملايين برميل

استطلاع رويترز

متوسط الأسعار

خام برنت
62 دولاراً للبرميل

خام نايمكس
58 دولاراً للبرميل

توقعات بزيادة الإمدادات بـ 1.5 مليون برميل في الربع الثاني

بنك باركليز

خام برنت

متوسط أسعار الربع الأول
56 دولاراً للبرميل

متوسط الأسعار لنهاية العام
52 دولاراً للبرميل

زيادة الاستهلاك 5.4 مليون ب/ي مقارنة بعام 2020

وكالة الطاقة

خام برنت

متوسط أسعار الربع الثاني
70 دولاراً للبرميل

متوسط أسعار الربع الثالث
75 دولاراً للبرميل

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