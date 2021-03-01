أسعار النفط في 2021.. ما هي أبرز التوقعات؟

أسواق النفط خلال 2021
متوسط الأسعار
خام برنت
59.07 دولار للبرميل
خام نايمكس
55.93 دولار للبرميل
توقعات بنمو الطلب بين 5 و 7 ملايين برميل
استطلاع رويترز
متوسط الأسعار
خام برنت
62 دولاراً للبرميل
خام نايمكس
58 دولاراً للبرميل
توقعات بزيادة الإمدادات بـ 1.5 مليون برميل في الربع الثاني
بنك باركليز
خام برنت
متوسط أسعار الربع الأول
56 دولاراً للبرميل
متوسط الأسعار لنهاية العام
52 دولاراً للبرميل
زيادة الاستهلاك 5.4 مليون ب/ي مقارنة بعام 2020
وكالة الطاقة
خام برنت
متوسط أسعار الربع الثاني
70 دولاراً للبرميل
متوسط أسعار الربع الثالث
75 دولاراً للبرميل