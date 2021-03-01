تسارع وتيرة المشاريع الترفيهية في السعودية

أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الاثنين، عن قيام شركتها التابعة، الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية، بتوقيع عقد مع شركة مشاريع الترفيه السعودية Saudi Entertainment Ventures التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن الغرض من العقد هو تنفيذ الأعمال التحضيرية لموقع مشروع المجمع الترفيهي في مخرج 15 بالرياض، حيث يتضمن المشروع إعداد الموقع والأعمال الأرضية من الحفر والردم وتسوية الأرض.

وتبلغ قيمة العقد نحو 104.673 مليون ريال، مدته نحو 7.5 شهر.

سينعكس الأثر المالي للمشروع على الربع الأول و الثاني و الثالث والرابع للعام 2021، وفقا للشركة.