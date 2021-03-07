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الخطة الأميركية لتحفيز الاقتصاد بـ 1.9 تريليون دولار

اقتصاد أميركا

الخطة الأميركية لتحفيز الاقتصاد بـ 1.9 تريليون دولار

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دبي - العربية.نت

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أقر مجلس الشيوخ الأميركي، أمس السبت، خطة الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد المتضرر جرّاء كوفيد-19 والبالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار، بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات الصعبة وعملية تصويت ماراثونية على سلسلة تعديلات أدخلت عليها.

وتم تمرير الخطة بأصوات أعضاء المجلس الديمقراطيين وحدهم 50 صوتا مقابل 49.

وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب ستايني هوير أن المجلس سيدرس النص الثلاثاء قبل تصويت نهائي عليه. ويتوقع أن يصادق مجلس النواب، حيث الأغلبية للديمقراطيين، على النص سريعا ليوقّع عليه بايدن بحلول 14 آذار/مارس، الموعد المقرر لتعليق منح إعانات البطالة.

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