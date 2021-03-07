لماذا هبطت البورصة المصرية في الفترة الماضية؟

قال العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، إن السوق المصرية شهدت تصحيحا في الفترة الماضية بعد الصعود المتواصل في السوق.

وأضاف في تصريحات للعربية أن السوق اليوم الأحد عاود الصعود مرة أخرى إلى مستوى مقاومة هام وهو 11500 نقطة، مشيرا إلى أنه على المدى المتوسط فإن اتجاه السوق الرئيسي صاعد.

وعزى تراجع مؤشر EGX70 على نحو أكبر من EGX30، لأن المؤشر السبعيني ارتفع على نحو أكبر من المؤشر الثلاثيني خلال فترة الصعود الماضية، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يتراجع على نحو أكبر.

وأوضح أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية به أسهم بمستويات سعرية جاذبة، لكن هذا لا يعني انتقال السيولة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة إليه.

وأوضح أن من أبرز القطاعات الجاذبة بالسوق الفترة المقبلة هي القطاع الترفيهي والسياحي، والقطاع العقاري.