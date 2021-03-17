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ارتفاعات متتالية للأسهم الكويتية.. فهل تجاهلت أزمة السيولة؟

بورصة الكويت

ارتفاعات متتالية للأسهم الكويتية.. فهل تجاهلت أزمة السيولة؟

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دبي - العربية.نت

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قال مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في الاستثمارات الوطنية رأفت هاشم، إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر بالسوق الكويتي، مشيرا إلى أن السوق ينظر إلى أزمة السيولة الحالية على أنها أزمة عادية.

وأضاف أنه خلال الـ 8 جلسات السابقة، صعد السوق الكويتي كما ارتفع خلال تداولات اليوم، وهو مخالف لاتجاه أغلب أسواق الخليج.

وأشار إلى أن العوامل التي تميز 2021، هو أن المؤشر العام الكويتي مرتفع 4%، وهناك تفوق لقطاع البنوك والمواد الأساسية بدعم من ارتفاع النفط.

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