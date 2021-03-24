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"جيديا".. أول شركة تحصل على ترخيص للخدمات المالية في السعودية

اقتصاد السعودية

"جيديا".. أول شركة تحصل على ترخيص للخدمات المالية في السعودية

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعد "جيديا" أول شركة غير مصرفية تحصل على ترخيص من "ساما" لتقديم الخدمات المالية في المملكة.

وتستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في قطاع التقنية المالية في السعودية، حيث توفر مجموعة شاملة من حلول الدفع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تزود التجار مباشرة بحلول شاملة لمعالجة المدفوعات.

ستطلق الشركة خدمة "قبول المدفوعات عبر الهاتف"، لتمكين التجار من قبول المدفوعات مباشرة عبر الهواتف الذكية.

كما تساهم في "رؤية السعودية 2030" لزيادة المدفوعات غير النقدية إلى 70%.

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