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سيني ورلد.. تسجل أول خسائر منذ إدراجها وتقترض 213 مليون دولار 

شركات

سيني ورلد.. تسجل أول خسائر منذ إدراجها وتقترض 213 مليون دولار 

خسائرها بلغت 3 مليارات دولار في 2020

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دبي - العربية.نت

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ستطلب شركة Cineworld من المساهمين رفع سقف الدين للسماح لها بالاقتراض، وحصلت على التزامات بـ 213 مليون دولار لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم.

ودفعت جائحة كورونا Cineworld لتسجيل أول خسائر لها كشركة مدرجة، إذ تكبدت خسائر قبل الضرائب تجاوزت 3 مليارات دولار في 2020.

وتراجع إيرادات 2020 بنسبة 80% إلى 852.3 مليون دولار. وأجبرت جائحة كورونا الشركة على إغلاق 800 دار سينما في أكتوبر 2020، ما خلف 45 ألف موظف عاطل عن العمل مؤقتا بسبب كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه دور السينما منافسة من شركات بث الأفلام والمحتوى عند الطلب.

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