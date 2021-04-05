خبير: دول الخليج القوة الخامسة عالمياً في التبادل التجاري بـ1.5 تريليون دولار

أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أول منصة رقمية صناعية تحت اسم "منصة الخليج الصناعية"، بهدف دعم المصانع والشركات في دول المجلس من خلال عرض منتجاتها والخدمات التي تقدمها داخل السوق الخليجية والدول العربية، التي تتعاون مع الأسواق الخليجية، ودولياً للمهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي بدول المجلس.

وفي هذا الصدد، قال فواز العلمي، الخبير في التجارة الدولية، في مقابلة مع "العربية"، إن "الدول الخليجية تمتلك حوالي 18 ألف مصنع بإجمالي استثمارات وصل إلى 400 مليار دولار، والتكتل يعتبر القوة الخامسة من حيث التبادل التجاري عالمياً بقيمة بلغت 1.5 تريليون دولار العام الماضي، منها 921 مليار دولار كصادرات تضعها في المرتبة الرابعة بعد الصين وأميركا وألمانيا".

ورأى أن هذه المنصة ستسعى إلى زيادة الصادرات الخليجية خاصة غير النفطية، مذكراً بإبرام دول المنطقة اتفاقيتين هامتين هما الاتحاد الجمركي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبالتالي "جميع ما يوجد من صناعات ومنتجات في المنطقة ستستفيد من هذه المنصة لتصدير منتجاتها إلى العالم الخارجي، انطلاقاً من الحوافز الممنوحة داخل دول المنطقة والمزايا التي لن تمنح إلى الدول الأخرى".

وأكد العلمي أن هذه المنصة ستكون موجهة نحو المصانع التي تنتج منتجات غير نفطية خاصة الألمنيوم والحديد والفوسفات وغيرها من المواد الأولية والثانوية التي تنتج في مصانع دول المجلس.

من ناحية أخرى، شدد على ضرورة إنشاء بنك للصادرات الخليجية على غرار البنك الأوروبي المتخصص في هذا الشأن، لدعم الصادرات طبقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أن الأنظمة والاتفاقيات موجودة يبقى فقط تنفيذها.