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"تداول" السعودية: 5 شركات خليجية مهتمة بالإدراج في سوقنا

سوق السعودية

"تداول" السعودية: 5 شركات خليجية مهتمة بالإدراج في سوقنا

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العربية.نت

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وسط أنباء عن توجه السوق السعودية نحو الإدراج المزدوج للشركات خاصة من المنطقة، قال محمد الرميح الرئيس التنفيذي لـ"تداول"، إن الغرض من ذلك هو منح فرصة للتداول في شركات غير سعودية، كاشفاً تلقي عدة طلبات من شركات ترغب في الاستفادة من الإدراج في سوق السعودية، حيث تخضع للموافقات من الجهات التنظيمية، حتى تكون على مستوى تطلعات المستثمرين.

وقال في مقابلة مع "العربية": "هناك أكثر من 5 شركات من منطقة الخليج وصلت إلى مرحلة متقدمة من خلال المناقشات، عدد منها انتقل إلى الخطوة التالية من خلال تعيين مستشارين للإدراج".

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