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إنفستكورب: خطة بايدن توفر عوامل نمو لقطاع البنى التحتية في أميركا

استحواذ

إنفستكورب: خطة بايدن توفر عوامل نمو لقطاع البنى التحتية في أميركا

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العربية.نت

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أعلنت شركتا "إنفستكورب" البحرينية وTrilantic North America وهي شركة تستثمر في الشركات الخاصة، أنهما وافقتا على الاستحواذ على شركة RoadSafe Traffic Systems من شركة ORIX Capital Partners.

وقد كشفت إنفستكورب لـ"العربية"، أن قيمة الصفقة تقارب النصف مليار دولار.

وفي مقابلة مع "العربية" كشف يوسف اليوسف الشريك الإداري لإنفستكورب للثروات الخاصة، أن نصيب الشركة من الصفقة حوالي 50% مع حقوق الإدارة والتطوير.

واعتبر اليوسف أن الصفقة الجديدة تعد استثماراً مجزياً وعوامل المخاطرة فيه منخفضة، إلى جانب جاذبية الاستثمار في قطاع البنى التحتية الأميركي الذي نما بشكل مستقر على مدى 25 سنة الماضية.

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