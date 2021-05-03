تعاملات طفيفة في أوروبا.. وتفاؤل بموسم أرباح قوي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، وسط تعاملات طفيفة بسبب عطلة للبنوك في بريطانيا، فيما تظل المعنويات إيجابية على أمل تعافٍ اقتصادي سريع وموسم أرباح قوي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% في أول أيام التداول في مايو أيار. وأغلق المؤشر القياسي على زيادة 1.8% في أبريل نيسان، ليقل بفارق طفيف فحسب عن أعلى مستوى على الإطلاق.

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وقال المدير الإقليمي للمنطقة العربية في أوربكس محمد المريري، إن الإغلاقات في الأسواق الأوروبية أدت إلى نقص في السيولة بالأسواق.

وأوضح أن الأسبوع الجاري حافل بالبيانات الاقتصادية الهامة التي ستؤثر على الأسواق العالمية، منها حديث بعض أعضاء الفيدرالي الأميركي، ومع نهاية الأسبوع ستصدر بعض المؤشرات الهامة منها أرقام البطالة والتوظيف.