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هذه توقعات.. Knight Frank للقطاع العقاري السعودي

عقارات السعودية

هذه توقعات.. Knight Frank للقطاع العقاري السعودي

دعم حكومي قوي لقطاع السكان

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دبي - العربية.نت

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قال مدير الاستشارات الاستراتيجية العقارية في Knight Frank، عبدالله بن محمد الصايغ، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن القطاع السكني في السعودية شهد الفترة الماضية نموا كبيرا جدا بفضل الدعم الحكومي من وزارة الإسكان والقطاعات الأخرى، ونما بأكثر من 38% في 12 شهراً الأخيرة ويتوقع تحقيقه نمو متزايد في الفترة المقبلة.

وأضاف أن شهر فبراير 2021 شهد اعتماد أكثر من 26 ألف قرض سكني، بقيمة تتجاوز 14 مليار ريال، بمعدل نمو أكثر من 28% بالمقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020 مما يدل على اهتمام حكومي أكبر ونمو متزايد بالقطاع.

وأوضح عبدالله بن محمد الصايغ، أن الأسعار بالسوق العقاري في السعودية، لاسيما القطاع السكني تمر بمرحلة تصحيح نوعا ما، ومع زيادة المعروض والوحدات السكنية من وزارة الإسكان كان هناك انخفاض طفيف في أسعار الفلل في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة في المقابل كان هناك زيادة في أسعار الشقق بالمناطق الرئيسية الثلاث.

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