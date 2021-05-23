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لهذه الأسباب.. تحسن أداء السوق الكويتية

بورصة الكويت

لهذه الأسباب.. تحسن أداء السوق الكويتية

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دبي - العربية.نت

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قال مساعد نائب رئيس إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية، فيصل حسين، إن الارتفاع في السوق الكويتية بدأت منذ 8 أسابيع وكان الارتفاع مصحوبا بارتفاع في القيمة المتداولة من نحو 46 مليون دينار لتصل إلى 75 مليون دينار.

وعزى هذا التحسن إلى ارتفاع أسعار النفط الكويتي لتصل إلى 70 دولارا ما يقلص عجز الموازنة وينعكس أثر ذلك على الأداء الاقتصادي، والسياسة التي تبنتها البلاد فيما يتعلق بكورونا، ما يزيد من الحركة الاستهلاكية وحركة التطوير في بورصة الكويت الذي أوجد أدوات استثمارية جديدة رفعت من مستوى السيولة.

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