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لماذا رفضت مجموعة من دائني "الإمارات ريت" عرض استبدال الصكوك؟

سوق دبي

لماذا رفضت مجموعة من دائني "الإمارات ريت" عرض استبدال الصكوك؟

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دبي - العربية.نت

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رفضت مجموعة من حملة صكوك الإمارات ريت عرض الشركة لاستبدال صكوك جديدة بتلك القائمة والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

وأشارت هذه المجموعة في بيان لها إلى أن عدد الدائنين ضمنها كاف لإسقاط عرض "الإمارات ريت" برمته.

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