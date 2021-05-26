لماذا رفضت مجموعة من دائني "الإمارات ريت" عرض استبدال الصكوك؟

رفضت مجموعة من حملة صكوك الإمارات ريت عرض الشركة لاستبدال صكوك جديدة بتلك القائمة والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

وأشارت هذه المجموعة في بيان لها إلى أن عدد الدائنين ضمنها كاف لإسقاط عرض "الإمارات ريت" برمته.