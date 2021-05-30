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هل تنضب احتياطات شركات النفط الكبرى؟

النفط

هل تنضب احتياطات شركات النفط الكبرى؟

تراجع الاستهلاك العالمي للنفط بسبب التحول نحو الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أصدرت وكالة الطاقة الدولية خلاصة مفاجئة مؤخراً، قالت فيها إنه لا بد من وقف كامل الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز، للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

لكن تقريراً حديثاً لشركة ريستاد إنرجي الاستشارية خرج بخلاصة مخالفة تماماً، مفادها أنه مهما تراجع الاستهلاك العالمي للنفط بسبب التحول نحو الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك، ستظل هناك حاجة إلى استثمارات هائلة لتلبية الطلب بحلول منتصف القرن.

المفارقة أن الجهتين تتوقعان انخفاضاً كبيراً للطلب على النفط في العقود الثلاثة المقبلة، ليصل إلى 24 مليون برميل يومياً في توقعات وكالة الطاقة، أو 36 مليون برميل يومياً في توقعات ريستاد.

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