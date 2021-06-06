أسعار الغذاء تحقق قفزات مستمرة على مدار 12 شهرا متواصلا

ارتفعت الأسعار العالمية للغذاء للشهر الثاني عشر على التوالي في مايو بنحو 40% على أساس سنوي.

وحققت الأسعار أكبر ارتفاع شهري منذ أكثر من عقد بنسبة 4.8% من أبريل إلى مايو.

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ويرجع ذلك إلى الطلب المفاجئ على الذرة في الصين، والجفاف المستمر في البرازيل، وزيادة الاستخدام العالمي للزيوت النباتية والسكر والحبوب، والاستخدام العالي للديزل الحيوي، والزيادات في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.