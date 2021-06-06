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أسعار الغذاء تحقق قفزات مستمرة على مدار 12 شهرا متواصلا

اقتصاد

أسعار الغذاء تحقق قفزات مستمرة على مدار 12 شهرا متواصلا

ارتفع مؤشرها الشهر الماضي بنسبة 40%

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأسعار العالمية للغذاء للشهر الثاني عشر على التوالي في مايو بنحو 40% على أساس سنوي.

وحققت الأسعار أكبر ارتفاع شهري منذ أكثر من عقد بنسبة 4.8% من أبريل إلى مايو.

ويرجع ذلك إلى الطلب المفاجئ على الذرة في الصين، والجفاف المستمر في البرازيل، وزيادة الاستخدام العالمي للزيوت النباتية والسكر والحبوب، والاستخدام العالي للديزل الحيوي، والزيادات في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.

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