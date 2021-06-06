السوق الكويتي يسترد كافة خسائر كورونا.. والتداولات تزيد بأكثر من 50%

قال مساعد مدير البحوث والدراسات في الاستثمارات الوطنية، رأفت السيد هاشم، إن السوق الكويتي على مستوى التداولات شهد نشاطا مكثفا إذ بلغت قيم التداولات منذ بداية العام 5 مليارات دينار، مقارنة بـ 3 مليارات دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة أكثر من 50%، وهو ما يعطي زخما في السوق.

وأرجع ذلك إلى انكشاف الكويت على الأسواق العالمية بعد دخولها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.

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وأوضح أن السوق الكويتي عوض كل خسائرها التي حققها خلال أزمة كورونا وهذا العام وصل المؤشر الرئيسي إلى 13%.