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السوق الكويتي يسترد كافة خسائر كورونا.. والتداولات تزيد بأكثر من 50%

بورصة الكويت

السوق الكويتي يسترد كافة خسائر كورونا.. والتداولات تزيد بأكثر من 50%

التداولات وصلت منذ بداية العام إلى الآن نحو 5 مليارات دينار

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دبي - العربية.نت

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قال مساعد مدير البحوث والدراسات في الاستثمارات الوطنية، رأفت السيد هاشم، إن السوق الكويتي على مستوى التداولات شهد نشاطا مكثفا إذ بلغت قيم التداولات منذ بداية العام 5 مليارات دينار، مقارنة بـ 3 مليارات دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة أكثر من 50%، وهو ما يعطي زخما في السوق.

وأرجع ذلك إلى انكشاف الكويت على الأسواق العالمية بعد دخولها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.

وأوضح أن السوق الكويتي عوض كل خسائرها التي حققها خلال أزمة كورونا وهذا العام وصل المؤشر الرئيسي إلى 13%.

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