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هكذا تستشعر الأسهم المصرية مخاطر التضخم القادمة؟

البورصة المصرية

هكذا تستشعر الأسهم المصرية مخاطر التضخم القادمة؟

مضاعف الربحية تراجع 50%

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دبي - العربية.نت

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قالت رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة رضوى السويفي، إن التضخم واقع لعام 2021، وبالتالي فإن تكلفة الإنتاج بدأت ترتفع وهذا أدى إلى زيادة المخاوف بشأن ربحية هذه الشركات.

وأضافت في حديثها مع العربية، أن معظم الإدارات في الشركات الغذائية بمصر أعلنت أن لديها خطة تدريجية لزيادة الأسعار للمحافظة على الهوامش الربحية.

وتابعت: "إذا نظرنا إلى مضاعف الربحية لشركات الأغذية والمشروبات بالسوق المصرية نجد أنها كانت تتراوح بين 18 إلى 24 مرة للعام الحالي، وتراجعت المتوسط إلى 7 إلى 10 مرات، وهذا تقريبا خصم بـ 50% عما كان معتادا في السابق"، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه بدأ في عام 2020.

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