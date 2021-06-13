سوفت بنك يعتزم إطلاق المزيد من صناديق رؤية خلال السنوات القادمة

يعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر داعم لصندوق رؤية سوفت بنك الأول بحصة 45 مليار دولار من إجمالي 100 مليار دولار تقريبا.

صندوق رؤية سوفت بنك الأول حقق أرباحا قياسية في الربع الرابع 2020 بنحو 37 مليار دولار من مكاسب استثمارية في كوبانغ للتجارة الإلكترونية.

مادة اعلانية

بلغ صافي أرباح مجموعة سوفت بنك 45.88 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس/آذار.

راجيف ميسرا الرئيس التنفيذي لشركة SoftBank Investment Advisors أكد إطلاق المزيد من صناديق الرؤية خلال السنوات القادمة.

صندوق الرؤية الثاني عبارة عن محفظة استثمارية بقيمة 30 مليار دولار. بدعم من SoftBank في اليابان ضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار حتى الآن.