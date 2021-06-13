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كيف ينظر المحللون للتداولات النشطة في بورصة الكويت؟

بورصة الكويت

كيف ينظر المحللون للتداولات النشطة في بورصة الكويت؟

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دبي - العربية.نت

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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 23.66 نقطة ليبلغ مستوى 6238.9 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.38%.

وجرى تداول كمية أسهم بلغت 474.7 مليون سهم تمت عبر 14278 صفقة نقدية بقيمة 71.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 75ر33 نقطة ليبلغ مستوى 5284 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.64% من خلال كمية أسهم بلغت 330.3 مليون سهم تمت عبر 9958 صفقة نقدية بقيمة 28.6 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 19.7 نقطة ليبلغ مستوى 6866.33 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.29% من خلال كمية أسهم بلغت 144.5 مليون سهم تمت عبر 4320 صفقة بقيمة 43 مليون دينار.

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 33.46 نقطة ليبغ مستوى 5549.28 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 238.7 مليون سهم تمت عبر 6598 صفقة نقدية بقيمة 22.2 مليون دينار.

وفي مقابلة مع "العربية" تحدث عيد الشهري مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات عن تداولات نشطة في السوق تخطت 71 مليون دينار منها 13 مليونا لسهم الأهلي المتحد.

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