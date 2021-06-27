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أكبر 10 عمليات استدعاء في تاريخ صناعة السيارات

سيارات

أكبر 10 عمليات استدعاء في تاريخ صناعة السيارات

فورد موتورز استدعت 21 مليون سيارة عام 1981

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دبي - العربية.نت

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قال المنظمون الصينيون يوم السبت، إن شركة تسلا سوف "تستدعي" ما يقرب من 300 ألف سيارة صينية الصنع ومستوردة من طراز 3 وطراز Y لتحديث برنامج عبر الإنترنت يتعلق بمساعد القيادة، مع عدم مطالبة المالكين بإعادة سياراتهم.

يأتي ذلك، حيث قالت إدارة الدولة لتنظيم السوق على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة مرتبطة بوظيفة القيادة المساعدة في السيارات الكهربائية، والتي يمكن للسائقين تفعيلها حالياً عن طريق الخطأ، مما يتسبب في تسارع مفاجئ.

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