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لماذا خفضت "S&P" التصنيف الائتماني للكويت؟

اقتصاد الكويت

لماذا خفضت "S&P" التصنيف الائتماني للكويت؟

الملاءة المالية للدولة ارتفعت إلى أقصى حدودها

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دبي - العربية.نت

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قال الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، في مقابلة مع "العربية"، إن تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" S&P للتصنيفات الائتمانية تصنيف الكويت إلى (+‭‭A‬‬)، لا يعود إلى مشكلة مالية، لأن الملاءة المالية للدولة ارتفعت إلى أقصى حدودها، بعد أن وصل حجم صندوق احتياطي الأجيال إلى نحو 700 مليار دولار، مع تحسن أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 5 سنوات، ولذلك سبب تخفيض التصنيف هو سوء إدارة حكومية وبرلمانية مع تحمل المواطنين جزءا من المسؤولية.

وأضاف محمد رمضان، أن قانون الحكومة للسحب من احتياطي الأجيال يوفر تمويلا على المدى القصير والمتوسط قيمته 5 مليارات دينار سنويا لسد العجز، ورغم أنها تسهم في تخفيض نمو احتياطي الأجيال لكن لن تستنزفه وكان هناك رفض شعبي وبالتالي رفض البرلمان.

وأوضح أنه لا بد من اللجوء إلى صندوق الأجيال، لأن قانون الدين العام حل مؤقت، والقانون المطروح من الحكومة سيئ لأنه يضيف أعباء سنوات طويلة جداً.

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