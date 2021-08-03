أسهم سانوفي وسوسيتيه جنرال وبي إم دبليو تحرك الأسواق العالمية

من أبرز الأخبار العالمية اليوم الثلاثاء اتجاه شركة سانوفي لشراء Translate Bio مقابل 3.2 مليار دولار، والصفقة تحمل علاوة بـ 30% فوق آخر سعر إغلاق للشركة.

وخفض سوييتيه جنرال توقعاته لتجنيب مخصصات نتيجة لتعافي الاقتصاد بواقع 500 مليون يورو للعام الحالي.

مادة اعلانية

وحققت شركة بي إم دبليو BMW أرباحا ملفتة قدرها 5 مليارات يورو بالربع الثاني مقارنة مع توقعات بـ 4 مليارات يورو التي حددها الخبراء في ظل أزمة الرقائق الإلكترونية.