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أسهم سانوفي وسوسيتيه جنرال وبي إم دبليو تحرك الأسواق العالمية

الأسواق العالمية

أسهم سانوفي وسوسيتيه جنرال وبي إم دبليو تحرك الأسواق العالمية

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دبي - العربية.نت

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من أبرز الأخبار العالمية اليوم الثلاثاء اتجاه شركة سانوفي لشراء Translate Bio مقابل 3.2 مليار دولار، والصفقة تحمل علاوة بـ 30% فوق آخر سعر إغلاق للشركة.

وخفض سوييتيه جنرال توقعاته لتجنيب مخصصات نتيجة لتعافي الاقتصاد بواقع 500 مليون يورو للعام الحالي.

وحققت شركة بي إم دبليو BMW أرباحا ملفتة قدرها 5 مليارات يورو بالربع الثاني مقارنة مع توقعات بـ 4 مليارات يورو التي حددها الخبراء في ظل أزمة الرقائق الإلكترونية.

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