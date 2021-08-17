إطلاق مبادرة لتقييم المقاولين في السعودية.. هذه مزاياها

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة تقييم المقاولين، وهي إحدى مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

ويمكن لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، والتواصل، وسرعة الاستجابة.

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وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية والتي تمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، ثابت بن مبارك آل سويد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن تلك الخدمة هي إحدى مبادراتها ضمن خطتها الاستراتيجية من 2020 إلى 2024، وتتيح لملاك المشاريع بالقطاع الخاص من تقييم أعمال المقاول بعد انتهاء المشروع بناء على معايير محددة.