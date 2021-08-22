.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كيف تستفيد "جبل عمر" من فتح الباب للمطورين العقاريين؟

  • الخط
عقارات السعودية

كيف تستفيد "جبل عمر" من فتح الباب للمطورين العقاريين؟

"جبل عمر" تفتح المجال أمام تمكين المطورين العقاريين في المشاركة بمشاريع البناء والتطوير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية، محمد المرشد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن شركة جبل عمر للتطوير تستثمر في إتاحة الفرص والاستثمار العقاري لكبرى الشركات العقارية في المنطقة، لأن هذه النوعية من المشاريع تعتبر فكرا جديدا تساعد المطورين العقاريين على اقتناص الفرص الفريدة، وتنويع خبراتهم وكسب ثقة كبيرة في السوق.

وأضاف أن الشركة لديها آفاق جديدة في مشاركة القطاع الخاص اليوم، ضمن رؤية المملكة 2030، ووجود فرص استثمارية هائلة في مدينة مكة المكرمة.

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة، تنفيذ أحد برامج خطة التحول الاستراتيجي للشركة والتي ترتكز على الاستفادة من الفرص التي خلقتها رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع الضيافة بمكّة المكرّمة بصفته مكوناً رئيسياً لاستيعاب الزيادة المتوقعة من الحجاج والمعتمرين.

وأكدت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، التزامها التام بآلية تسريع العمل على تنفيذ المشاريع من خلال فتح المجال أمام تمكين المطورين العقاريين في المشاركة بمشاريع البناء والتطوير.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ
"آيفون 14".. هذه أهم التسريبات والتوقعات
الأكثر قراءة
انتشار زواج انتشار زواج "البارت تايم" بمصر.. والإفتاء تحذر: محرم وباطل!
مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق
اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي
قبل أن تذهب
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
اكتشف المزيد