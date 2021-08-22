كيف تستفيد "جبل عمر" من فتح الباب للمطورين العقاريين؟

قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية، محمد المرشد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن شركة جبل عمر للتطوير تستثمر في إتاحة الفرص والاستثمار العقاري لكبرى الشركات العقارية في المنطقة، لأن هذه النوعية من المشاريع تعتبر فكرا جديدا تساعد المطورين العقاريين على اقتناص الفرص الفريدة، وتنويع خبراتهم وكسب ثقة كبيرة في السوق.

وأضاف أن الشركة لديها آفاق جديدة في مشاركة القطاع الخاص اليوم، ضمن رؤية المملكة 2030، ووجود فرص استثمارية هائلة في مدينة مكة المكرمة.

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أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة، تنفيذ أحد برامج خطة التحول الاستراتيجي للشركة والتي ترتكز على الاستفادة من الفرص التي خلقتها رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع الضيافة بمكّة المكرّمة بصفته مكوناً رئيسياً لاستيعاب الزيادة المتوقعة من الحجاج والمعتمرين.

وأكدت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، التزامها التام بآلية تسريع العمل على تنفيذ المشاريع من خلال فتح المجال أمام تمكين المطورين العقاريين في المشاركة بمشاريع البناء والتطوير.