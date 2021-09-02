البورصة المصرية تترقب سيولة أجنبية بدعم من الطروحات الحكومية المقبلة

قال مينا رفيق مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية إن مؤشر السوق المصرية الرئيسي إي جي إكس 30 مازال يحقق ارتفاعات محدودة وصلت إلى 4% منذ بداية العام، في الوقت الذي يحقق مؤشر الشركات المتوسطة إي جي اكس 70 ارتفاعات قوية.

وأشار في حديثه للعربية إلى أن هذا الارتفاع يأتي بالرغم من أن مضاعف ربحية المؤشر الرئيسي 14 مرة، فيما يصل مضاعف ربحية مؤشر الشركات المتوسطة 19 مرة.

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وأوضح أن بعض الأسهم القيادية في السوق تتداول حاليا بمضاعفات ربحية مغرية.

وتوقع أن تشهد السوق المصرية تدفقات أجنبية هذا العام، مع الدعم الحكومي للسوق والطروحات الحكومية المتوقعة.