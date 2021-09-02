.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البورصة المصرية تترقب سيولة أجنبية بدعم من الطروحات الحكومية المقبلة

  • الخط
البورصة المصرية

البورصة المصرية تترقب سيولة أجنبية بدعم من الطروحات الحكومية المقبلة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مينا رفيق مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية إن مؤشر السوق المصرية الرئيسي إي جي إكس 30 مازال يحقق ارتفاعات محدودة وصلت إلى 4% منذ بداية العام، في الوقت الذي يحقق مؤشر الشركات المتوسطة إي جي اكس 70 ارتفاعات قوية.

وأشار في حديثه للعربية إلى أن هذا الارتفاع يأتي بالرغم من أن مضاعف ربحية المؤشر الرئيسي 14 مرة، فيما يصل مضاعف ربحية مؤشر الشركات المتوسطة 19 مرة.

وأوضح أن بعض الأسهم القيادية في السوق تتداول حاليا بمضاعفات ربحية مغرية.

وتوقع أن تشهد السوق المصرية تدفقات أجنبية هذا العام، مع الدعم الحكومي للسوق والطروحات الحكومية المتوقعة.

اختيار المحررين
مشاهد تخطف الألباب.. مصور سعودي جال أكثر من 30 بلداً مشاهد تخطف الألباب.. مصور سعودي جال أكثر من 30 بلداً
جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية! جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية!
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان..حير مشاهديه فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان..حير مشاهديه
الداعشي قاطع الرؤوس ينطقها لأول مرة: أقر بذنبي الداعشي قاطع الرؤوس ينطقها لأول مرة: أقر بذنبي
قبل أن تذهب
بعد 6 أسابيع من إجراءات 25 يوليو.. الرئيس التونسي: لا تراجع
بعد 6 أسابيع من إجراءات 25 يوليو.. الرئيس التونسي: لا تراجع
اكتشف المزيد