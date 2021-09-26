الأسواق العالمية
هل بدأ العد التنازلي لسحب البنوك المركزية برامج التحفيز؟
البنوك تسعى إلى تجنّب الإضرار بالتعافي الاقتصادي في حال المسارعة بسحب الدعم
عقدت كُبرى المصارف المركزية حول العالم اجتماعاتها الأسبوع الماضي، لمناقشة السحب التدريجي لبرامج التحفيز الاستثنائية، والتي أقرّت العام السابق لمنع كساد كبير ناجم عن أزمة كوفيد 19.
وبعد بدء العد التنازلي للتعافي الاقتصادي من أزمة كورونا، تحركت البنوك المركزية الأسبوع الماضي لمناقشة خططها لمرحلة ما بعد الجائحة، آخدة في الحسبان معدلات التضخم الحالية وعدم استقرار الأسعار.
مادة اعلانية
مادة إعلانية