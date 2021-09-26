هل بدأ العد التنازلي لسحب البنوك المركزية برامج التحفيز؟

عقدت كُبرى المصارف المركزية حول العالم اجتماعاتها الأسبوع الماضي، لمناقشة السحب التدريجي لبرامج التحفيز الاستثنائية، والتي أقرّت العام السابق لمنع كساد كبير ناجم عن أزمة كوفيد 19.

وبعد بدء العد التنازلي للتعافي الاقتصادي من أزمة كورونا، تحركت البنوك المركزية الأسبوع الماضي لمناقشة خططها لمرحلة ما بعد الجائحة، آخدة في الحسبان معدلات التضخم الحالية وعدم استقرار الأسعار.